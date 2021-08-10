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Son dakika Fenerbahçe haberi! Glasgow Rangers, Osayi Samuel'i istiyor

Vitor Pereira’nın sağ kanat beki olarak denediği Bright Osayi-Samuel ile ilgili transfer iddiaları bitmiyor. İskoçya basınında çıkan haberlere göre Glasgow Rangers, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

10 Ağustos 2021, Salı 09:56 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe haberi! Glasgow Rangers, Osayi Samuel'i istiyor

Vitor Pereira’nın sağ kanat beki olarak denediği Bright Osayi-Samuel ile ilgili transferiddiaları bitmiyor. İskoçya basınında çıkan haberlere göre Glasgow Rangers, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Daha önce de adı Rangers ile anılan Samuel, oynadığı pozisyona takviye yapılması halinde gözden çıkartılabilir. Haberde, Lacivert Beyazlılar’ın menaceri Steven Gerrard’ın İngiliz oyunuyu çok istediği belirtildi. Rangers’ın, Fenerbahçe ’nin isteğine göre kiralık ya da bonservisiyle transfer etmeye hazır olduğu kaydedildi.


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