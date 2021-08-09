Son dakika Fenerbahçe haberi! Gent’in gözü Samatta’da

Mbwana Samatta’ya, 2016- 2020 yılları arasında futbol hayatını sürdürdüğü Belçika’dan talip var. Tanzanyalı forvet, bu ülkede daha önce Genk forması giymişti ancak bu kez Gent, kendisini transfer etmek için harekete geçti.

Golcüsü Yaremchuk’u 17 milyon Euro’ya Benfica’ya satan Belçika ekibinin yeni forvet adaylarından biri de Smatta. Hatayspor’dan Boupendza ile de ilgilenen Gent’in, Sarı-Lacivertliler’letemas kurarak Samatta’nın şartlarını sorduğu öğrenildi. Kanarya, geçen sezon kiraladığı 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini 6 milyon Euro’ya almıştı.







