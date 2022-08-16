Fenerbahçe ile Genk arasında Mbawana Ally Samatta'nın transferi konusunda uzun süredir devam eden görüşmeler olumlu sonuç verdi. İki kulübün anlaşmaya varması sonrası Samatta, eski takımlarndan Genk'e transfer oldu.

Belçika ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla kadrosuna kattı. Tanzanyalı golcü, Ocak 2016 - Ocak 2020 tarihleri arasında Genk'in formasını giymiş ve çıktığı 191 maçta 76 gol, 20 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin de transfere ilişkin yaptığı bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta’nın geçici transferi için Belçika’nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır.

Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir"