Son Dakika Fenerbahçe haberi... Gaziantep FK, Caulker ile görüşüyor
Son dakika transfer haberi... Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan fakat Vitor Pereira'nın şans vermeyi düşünmediği Steven Caulker'ın transferi için oyuncuyla görüştüklerini açıkladı.
Radyospor'da katıldığı bir programda transferle ilgili konuşan Akınal, Steven Caulker için teklif yaptıklarını açıkladı. Akınal, "Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yaptık, oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Caulker ile direkt temasa geçtik. Caulker, kulübü Fenerbahçe ile anlaşırsa Gaziantep FK'ya gelecek. Caulker da Gaziantep'te oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.
İngiliz futbolcu Steven Caulker, Alanyaspor 'daki başarısı sonrası yaz aylarında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu ve 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Vitor Pereira, göreve geldikten sonra Caulker'ın yerine Kim Min-jae'nin transfer edilmesini istemişti.