Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira'da yaz transfer döneminde transfer edilmesini çok istediği oyunculardan birisi olan Arjantinli sağ bek oyuncusu Fabricio Bustos için sarı lacivertli kulüpte önemli gelişmeler yaşanıyor.

Indipendiente kulübünde forma giyen Bustos'un, yönetimin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifine sıcak bakmadığı iddia edildi.

Bu gelişmenin öğrenilmesinin ardından Fenerbahçe'nin kurmayları, ocak ayında Indipendiente kulübüne yeni bir teklifle gideceği ve oyuncuyu ocak ayında kadroya katmak istediği gelen bilgiler arasında... (Takvim)