Fenerbahçe bu sezon Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından 3. transferini Karagümrük'ten Emre Mor'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu FBTV'de açıklamalarda bulundu ve Sarı-Lacivertli kulübe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

İşte Emre Mor'un Avusturya kampında yaptığı açıklamalar:

Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım. Gençken performansınız yukarıya çıktığında, bazen yaptığınız işi unutabiliyorsunuz. Rahatlık performansı etkileyen bir şey. Geçen yıl bunu başardığım için mutluyum. Şu an rekabete hazır olduğumu düşünüyorum. Ben birkaç gündür buradayım ama Jorge Jesus sert biri görünse bile çok iyi bir insan. Taktik ve teknik anlamda ne yaptığını biliyor. Yapılan toplantılarda şimdiden çok şey öğrendim. Süper Lig 'i kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de maç maç gitmemiz gerekiyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız gibi bir cümle kuramam ama iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Türkiye Kupası'nı da kazanabilecek güçteyiz. Hislerimi anlatmak istiyorum. Performansınız yukarı çıktığı zaman, bunu erken yaşlarda ve genç bir mantaliteyle yapınca sevdiğiniz işi yaptığınızı unutuyorsunuz. Son sezonumda zorluklar da yaşasam bu zorluklardan çıkarak tekrar sevdiğim işi yaptığımı düşünüyorum. Volkan Demirel ile yaptığımız ilk toplantıda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. Planımız buydu ve bana bu doğrultuda yardımcı oldu. Volkan Demirel gibi bir iyi bir hocayı ve insanı tanıdığım için çok mutluyum. Geçen sezon Karagümrük ile Kadıköy'de oynadığımızda harika bir atmosfer vardı. Bu tip büyük taraftarların önünde oynarken farklı bir hisse sahip oluyorsunuz. Kadıköy'e çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum.

SELAHATTİN BAKİ: EMRE'NİN YERİ YENİDEN MİLLİ TAKIM

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise "Emre bana '1 sene önce iyi bir futbolcu olmadığımı düşünmeye başlamıştım.' dedi. İyi ki Fatih Karagümrük gibi bir camiayla ve Volkan Demirel gibi bir hocayla yolu kesişti. Artık farklı bir şekilde yaşadığından bahsetti. Kendisinin hedefi, yeniden milli takım. Mutluyuz. Türk oyuncuları kadroya kattığımız zaman bu bize ekstra bir mutluluk veriyor. Bu bizim için önemli. Emre kardeşimizin hiçbir şekilde yeteneğini tartışmaya gerek yok. Büyük bir kulüp olan Dortmund'a genç yaşında imza atmış, ama o sebepten ama bu sebepten inişler çıkışlar yaşamış. Kendisinin olgun bir dönemine denk geldik. Kolay bir transfer olmadı. Son yılların en yüksek tempoda geçen antrenmanlarını yapıyor oyuncularımız. Hocamızın bir baba üslubu da var. Her zaman oyuncularının performansını yükseltmiş biri. Gençler iyi değerlendirmeli. Kupa hayali olan, Avrupa'da büyük kulüplerde olmak isteyenler değerlendirmeli. Kendi kişisel hayallerini gerçekleştirmek isteyenler Jesus'tan iyi faydalanmalı" yorumunda bulundu.