Mesut Özil başta olmak üzere Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncuların temcilciliğini üstlenen, son olarak Sinan Gümüş'ü de Family&Football şirketine dahil eden Dr. Erkut Söğüt, son günlerdeki iddialarla ilgili konuştu. Fanatik'e özel açıklamalar yapan Söğüt, akıllarda kalan tüm soru işaretlerini giderdi.. Dr. Erkut Söğüt'ün açıklamaları şöyle...

Tüm bu dedikodu fırtınası içinde yıpratılmaya çalışılan bir isim de Sinan Gümüş. Sanki futbola küsmüş gibi bir hava yaratılıyor. Asla öyle bir şey yok. Sinan, hala uzunca bir kariyeri olan 27 yaşında bir oyuncu. Hayatında beyaz bir sayfa açmak için tüm gücüyle çabalıyor. İnanın, her hafta kadroda yer alan futbolcular kadar çalışıyor. Kulübün programı dışında özel çalışmalar da yapıyor. Yarın oynayacakmış gibi hazır halde.

' Fenerbahçe kapısı kapanmadı'

Sinan, kendisi için belirlenen programa harfiyen uyuyor. Tek eksiği resmi maç oynamıyor olması. Sahaya çıktığında fiziksel olarak her şekilde hazır olacak. Yeni bir sayfa açmak için Family&Football ailesine katıldı. Kariyer planlamasını yapıyor olacağız hem saha içi hem saha dışı. Sinan hazır. Fenerbahçe teknik ekibi ne zaman çağırırsa görev yapmaya hazır ve kendisini her an oynayacakmış gibi hazır tutuyor. Herhangi bir şeye sırt çevirmiş ya da küsmüş değil. Unutulmasın ki Sinan teknik sebeplerle değil, kulübün sezon başındaki transfer stratejisi nedeniyle kadroda değil.

Mesut - Pereira ilişkisi

Mesut Özil’le ilgili dedikodulara kulak asmıyoruz. Asılsız iddialar hep var. Tekrar ediyorum, Mesut kontrat süresinin sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacak. Hatta sonrasında mümkünse yine Fenerbahçe kulübü için hizmet edecek.

Ömer Erdoğan iddiası

Mesut’un teknik adam konusunda kulübe rest çektiği ya da benim başkan Ali Koç’a teknik direktör tavsiye ettiğim iddiası da doğru değil. Bahsedilen isim Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan. Ömer hoca Hatayspor ile sözleşmesi olan, başarılı bir teknik direktör. Büyük hedefleri var, vizyoner, çağı takip ediyor. Sürekli kendini geliştirme çabasında, modern uygulamaları takip eden bir teknik adam. Ama iddialar asılsız. Şu anda Fenerbahçe’nin sözleşmeli bir hocası var. İki kulüp ve kontratı bulunan iki teknik adamla ilgili bu tür iddialar hiç hoş değil.

Cenk Tosun'un rotası

Cenk Tosun ismi de çok gündemde. Beşiktaş ’a döneceği ileri sürülüyor. Cenk, belirlediği kariyer planına harfiyen uymak istiyor. Avrupa’daki hedeflerini tamamlamak istiyor. Katar’daki Dünya Kupası’nda milli formayla hizmet etmek istiyor. Hala hedefleri çok büyük. Unutulmasın, Türkiye’den direkt Premier lige giden ve bir Türk kulübüne en büyük bonservis getirisi sağlayan oyuncu Cenk Tosun. Ayrıca bu süreci Cenk Tosun'un kendi markasını yaratması için bir fırsat olarak değerlendirdik. Çok yakında yeni markasını sevenleriyle buluşturacak.

Kerem'in kariyer planı

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili birçok Avrupa kulübünün ilgisi var ama Kerem genç yaşına rağmen sağlam adımlar atarak, kariyerini planlıyor. Artık Galatasaray ’ın yanı sıra A Milli Takım’ın da direkt oyuncusu. Kadroda düzenli yer buluyor. Önünde çok uzun bir kariyer var ve atacağı her adımı ailesiyle birlikte titizlikle planlıyoruz. Belki de bu zamana kadar bu yaş grubunda çalıştığım en hırslı, en disiplinli ve gelişmeye en açık oyunculardan birisi. Türkiye'de ve Avrupa'da onu çok parlak bir kariyer bekliyor.