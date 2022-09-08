Süper Lig'de yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında PSV Eindhoven'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma'nın takımdan ayrılacağı belirtildi. Bruma'nın transferi için başkanlar düzeyinde görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

12 TRANSFER YAPTI

Fenerbahçe yaz transfer dönemine damga vuran takımlar arasında yer aldı. Sarı Lacivertliler kadrosunu 12 futbolcu ile güçlendirdi. Fenerbahçe bu süreçte Luan Peres, Joao Pedro, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, Bruma, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Johua King, Ezgjan Alioski ve Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Fenerbahçe'de yeni transferler Tiago Çukur, Belçika ekibi FC Dender'e kiralandı.





ALİ KOÇ VE JESUS 'TRANSFERİ KAPATTIK' DEDİ AMA...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus, Sarı Lacivertlilerin Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından transferi kapattıklarını açıklamıştı. Başkan Ali Koç, "anılmıyorsam 3 tane fazlamız var şu an. Tabi giden olacak. Transfer penceresi açık pek çok ülke var hala. Bazılarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz 'Alacağız edeceğiz, şununla görüşüyoruz' demeyiz. Aldığımız zaman da söyleriz. Biz bir şeyi kafaya koyduğumuz zaman kolay kolay başka bir kulüp o oyuncuyu bizden alamaz. Bunu da pek çok örneği var" açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise "Başka transfer yapmayacağız. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz." sözlerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TAYYİP TALHA'YI TRANSFER EDİYOR

Fenerbahçe'de transferin son gününde Tayyip Talha Sanuç'un kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Kadrosunu Türk bir stoperle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiği ifade edildi.

Genç savunmacının bu akşam İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. Tayyip Talha ile Beşiktaş 'ın da ilgilendiği fakat Fenerbahçe'nin hem oyuncu hem Adana Demirspor'la anlaşma sağladığı belirtildi.





BRUMA BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya dahil edilen Bruma bekleneni veremedi. Joshua King, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Emre Mor ve Diego Rossi gibi isimlerin arkasında kalan Portekizli futbolcuyla yolların ayrılabileceği aktarıldı.

Kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe'de Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. Novak ve Lemos'un ayrılığına kesin gözüyle bakılırken Bruma için PSV ile yapılacak görüşmelerin ayrılık için önemli faktör olduğu belirtildi.

UEFA KADROSUNA DA YAZILMADI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Lemos, Bruma, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp Serdar Dursun ve Novak, Sarı Lacivertliler'in Avrupa Ligi kadro listesine dahil edilmedi. UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Burak Kapacak ise Fatih Karagümrük'e imza attı. Bruma'nın da takımdan ayrılması bekleniyor.

JESUS'TAN BRUMA CEVABI

Bruma'yı UEFA kadrosuna dahil etmeyen Jorge Jesus konuyla ilgili olarak, "Bruma grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Grupta 6 maç oynayacağız. Kendisinin 1 ay süren sakatlığı var. Sakat olduğu için grup aşamasında liste dışında bırakmaya karar verdik. Bruma belki bir sonraki turda listeye dahil olabilir." ifadelerini kullandı.

BRUMA'DA SÜRPRİZ TRANSFER GELİŞMESİ! BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe'de transferle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden biri olan Bruma'ya Süper Lig'den talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, Bruma'nın transferi için başkanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat; bu transfer görüşmesinde aşama kaydedilemedi. Eğer Bruma için Adana Demirspor ile anlaşma sağlanabilirse bir transfer döneminde iki kez transfer yapan futbolcular listesine Bruma da eklenmiş olacak.

BONSERVİSİ PSV'DE

Hollanda ekibi PSV ile Bruma arasındaki sözleşme 30 Haziran 2024'te sona erecek. Bruma bu sezon Fenerbahçe'de şu ana kadar 5 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.



