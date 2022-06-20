Fenerbahçe 'nin genç yıldız adayı Arda Güler'e Süper Lig 'den talip çıktı. Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet Fenerbahçe isterse Arda Güler'i oynatmak isteriz ifadesini kullandı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet yaptığı açıklamada ""Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Oynatmalıyız. Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz"" şeklinde konuştu...

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkan Arda Güler 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti...

17 yaşındaki Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.