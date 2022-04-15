Son dakika Fenerbahçe haberi! Antonio Conte’den Kim’e yeşil ışık...

Fenerbahçe ’nin yıldız stoperi, bu yaz transfer döneminin yıldızı olacak gibi görünüyor. Napoli, uzun süredir takip ettiği Min-jae Kim’i son olarak Galatasaray derbisinde izlemişti. İtalyan ekibi, bu maç sonrası 25 yaşındaki savunmacıyı, takımdan ayrılmaya hazırlanan Rrahmani’nin bir numaralı alternatifi olarak belirlemişti. Kim için devreye giren son ekip Tottenham oldu. İngiliz ekibi, başarılı oyuncuyu Beijing Guoan’da oynadığı dönemden beri izliyor. Tottenham da Galatasaray derbisine gözlemci göndermiş ve Kim için yeni bir rapor hazırlatmıştı. Antonio Conte’ye sunulan raporda, Kim’in uzun süredir izlendiği, 3’lü savunma oynamaya alışık bir oyuncu olduğu belirtilerek iyi bir seçenek olduğu notu düşüldüğü belirtildi.

363 milyon TL!

İtalyan menacerin de 25 yaşındaki stoper için yeşil ışık yakıp, ‘adaylarımız arasında yer alabilir’ şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi. Minjae Kim’i ayrıca bir diğer İngiliz ekibi Everton’ın da yakın takibe aldığı ve sezon sonuna kadar maçlarını izleyeceği öğrenildi. Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde ‘23 milyon Euro’ya (363 milyon TL) serbest kalır’ maddesi olduğu ve yönetimin daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği iddia edildi.

Kim, birçok gözlemcinin yer aldığı Galatasaray derbisinde hatasız bir futbol oynamış, tam 8 atak uzaklaştırmıştı.

Yusuf Dursun