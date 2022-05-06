Antalyaspor'lu genç sağ bek Bünyamin Balcı'nın menajeri Yiğit Oruç Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü.
Oruç ve Koç'un görüşmesi akıllara Bünyamin Balcı'nın Fenerbahçe'ye transferini getirdi.
Bünyamin Balcı ile Galatasaray , Beşiktaş , Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilenildiği biliniyordu.
21 yaşındaki Bünyamin Balcı bu sezon Antalyaspor formasıyla 32 maçta forma giymiş 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.
1.77 boyundaki sağ bekin Antalyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.