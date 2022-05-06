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Son dakika Fenerbahçe haberi! Ali Koç'tan sürpriz görüşme

Antalyaspor'lu genç sağ bek Bünyamin Balcı'nın menajeri Yiğit Oruç Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü.

06 Mayıs 2022, Cuma 15:38 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe haberi! Ali Koç'tan sürpriz görüşme

Antalyaspor'lu genç sağ bek Bünyamin Balcı'nın menajeri Yiğit Oruç Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü.

Oruç ve Koç'un görüşmesi akıllara Bünyamin Balcı'nın Fenerbahçe'ye transferini getirdi.

Bünyamin Balcı ile Galatasaray , Beşiktaş , Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilenildiği biliniyordu.

21 yaşındaki Bünyamin Balcı bu sezon Antalyaspor formasıyla 32 maçta forma giymiş 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

1.77 boyundaki sağ bekin Antalyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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