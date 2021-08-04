Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'un ayrılığının ardından başantrenörlüğe getirilen Sırp koç Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Milano’dan kalkan özel uçakla İstanbul’a gelen başantrenörü, takım menajeri Cenk Renda karşıladı.

Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Aleksandar Djordjevic, son olarak İtalya'da Virtus Bologna takımını çalıştırmıştı. Djordjevic, Sırbistan Milli Takımı'nda da Kokoskov dönemi öncesinde başantrenör olarak görev yapmaktaydı.







