Son dakika Fenerbahçe haberi! Ajax Altay Bayındır için geliyor

Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamadı, kupaya ve Avrupa’ya erken havlu attı. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler’in birçok oyuncusu transferin gözdesi haline geldi. Bu isimlerden biri de Altay Bayındır. Ajax, 24 yaşındaki kaleciyi bir süredir yakından takip ediyordu. Hollanda ekibi, İnter ile anlaşan Andre Onana’nın yerini Altay ile doldurmak için sonunda harekete geçiyor. Ligde 36. şampiyonluğuna ulaşan Kırmızı-Beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncu izleme komitesinin, “ Transfer edilmeli” raporu sonrası Ajax’tan yetkililerin önümüzdeki haftalarda İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye ilk resmi teklifi yapmaları bekleniyor.

Yönetim tutmak istiyor

Sarı-Lacivertliler, Jesus önderliğinde başlayacak yeniden yapılanmaya kaynak sağlamak için 1 ya da 2 oyuncu satmak zorunda kalabilir. Ancak yönetim, kaptanlığa kadar yükselen ve takımın en önemli parçalarından biri haline gelen Altay Bayındır’ı en az 1 sezon daha kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Ajax’ın Sarı-Lacivertliler’i ikna etmek için çok iyi bir rakamla masaya oturması şart.

Yusuf Dursun