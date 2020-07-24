Fenerbahçe, 2018’de 10.5 milyon Euro’ya Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına sattığı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katabilir. Brezilyalı yıldız, 5 aydır maaş alamadığı için FIFA’ya başvuruda bulunmuştu.

Bonservisini eline almaya hazırlanan tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, harekete geçti. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sambacı’nın menajeri D’Avila ile görüşen Sarı Lacivertli ekip yönetimi olumlu yanıt aldı. D’Avila, oyuncuyu bedelsiz getirebileceğini söyledi.

Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı.

Giuliano'nun boşa çıkması halinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

D’Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.