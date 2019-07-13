SON DAKİKA! Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini resmen açıkladı!

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Allahyar gibi oyuncularından sonra bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı. Al İttihad forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues resmen sarı lacivertli takıma transfer oldu.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o açıklama:

Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02:00'da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz.