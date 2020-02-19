SON DAKİKA - Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftası dev maçlara sahne olacak. Önce 22 Şubat Cumartesi saat 20:00'de Beşiktaş, sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Daha sonra ise 23 Şubat Pazar günü dev derbide Fenerbahçe Galatasaray 'ı ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu, bu dev maçların hakemlerini atadı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY

Kadıköy'de pazar günü dev derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacakken dördüncü hakem Koray Gençerler oldu. Derbinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen iken AVAR hakemleri Mert Güzenge ve Serkan Olguncan oldu.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Trabzonspor'la karşılaşacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu 4. hakem olarak görev yapacak. Bu maçın VAR'ı Ali Palabıyık, AVAR'ları ise Yiğit Arslan ile Ceyhun Sesigüzel.

İŞTE SÜPER LİG'DE 23. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ

21 Şubat 2020 Cuma

20:00 DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)

22 Şubat 2020 Cumartesi

14:00 HK Kayserispor - İH Konyaspor (Arda Kardeşler)

17:00 Göztepe - Gaziantep FK (Suat Arslanboğa)

23 Şubat 2020 Pazar

13:30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Gençlerbirliği - Ankaragücü (Ali Şansalan)

24 Şubat 2020 Pazartesi

20:00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)

20:00 Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor (Atilla Karaoğlan)