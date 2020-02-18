Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama...

19.02.2020 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet),

20.02.2020 tarihinde FB kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine ( 1 adet bilet),

21.02.2020 tarihi itibarıyla da genel satışa açılacaktır.

19.02.2020 tarihinde Öğrenci biletleri sadece stadyum passolig gişelerinden saat 11.00’da satılacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak olup, bilet satış saati 11.00 itibariyle satışa sunulacaktır. Belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 80,00 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 160,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 215,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST H BLOK: 240,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 270,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 290,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 375,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 475,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 660,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 950,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 200,00TL



