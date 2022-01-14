Teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından hoca sorununu İsmail Kartal ile çözüme kavuşturan Fenerbahçe , deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Komşu basını yazdı

Ligde kötü gidişe dur demek isteyen, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden sarı lacivertlilerde hedef golcü transferi...

Fenerbahçe ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken Yunan basınından flaş iddia geldi.

Tiquinho Soares listede

Sport-FM'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Olympiakos forması giyen Tiquinho Soares ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye 2 maçta 2 gol attı

Soares, bu sezon kırmızı beyazlı takımda 24 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan golcü oyuncu, sarı lacivertlilere karşı bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 gol atmıştı.

Olympiakos temsilcimiz Fenerbahçe'yi iç sahada 1-0, deplasmanda ise 3-0 mağlup etti. (Skorer)