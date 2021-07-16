Yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe 'de, transfer girişimleri hız kazandı. Sarı lacivertliler, en az 15 gol atacak bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Adımlarını dikkatli atan Kanarya, forvetteki hedefini belirledi ve pazarlıklara başladı.

Transferde hata yapmak istenmiyor

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan sarı lacivertliler, transferde hata yapmak istemiyor. Şu ana kadar Alman ekibi Darmstadt 98 ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun ve Aytemiz Alanyaspor ile kontratı biten Steven Caulker kadroya katıldı.

Pereira, acil golcü takviyesi istedi

Topuk Yaylası'ndaki kamp sonrası eksik bölgeler için yönetime raporunu sunan Teknik Direktör Vitor Pereira, acil golcü takviyesi istedi. Yönetim, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçti.





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Marko Arnautovic için görüşmeler başladı

Bu doğrultuda golcü temaslarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, Beşiktaş 'ın da ilgilendiği Marko Arnautovic için görüşmelere başladı. Ali Koç ve kurmayları, Avusturyalı futbolcunun menajeriyle iletişime geçti.

'Bonservisimi alabilirim' dedi

Çin'deki kulübü Shanghai Port'tan ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncu, 'Fiyatta anlaşırsak gelirim' mesajını yolladı. Çin takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arnautovic'in, 'Bonservisimi alabilirim' dediği de gelen bilgiler arasında.

Piyasa değeri 10 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız futbolcu, kariyerine FK Austria Wien'de başladı. Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham formaları giyen Arnautovic, 2 sezon önce 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'e transfer oldu.









Arnautovic, Avusturya Milli Takım formasıyla, 91 maçta, 27 gol kaydetti. Çin takımı Shanghai Port'ta, geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan 1.92 boyundaki santrfor, 8 gol attı, 1 de asist yaptı.

Kaynak: Skorer