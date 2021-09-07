Bu çerçevede sağ ve sol kanada defansif yönü kuvvetli iki oyuncu alıp transfer defterini kapatmak isteyen sarı lacivertli yönetim, menajerlerin sunduğu son dakika isimlerini teknik direktör Vitor Pereira’ya danışarak değerlendirmek istiyor.

Bu çerçevede kulübe sunulduğu öğrenilen 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos için görüşmelerin sürdüğü bilgisi edinilirken, sol bek için ise Portekiz basını 24 yaşındaki Nijeryalı Zaidu’nun Fenerbahçe ’yle temasta olduğu haberlerine yer verdi. (Hürriyet)