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Son dakika! Fenerbahçe fırsat transferi peşinde! Bustos ve Zaidu ile görüşmeler devam ediyor

Sarı lacivertliler Bustos ve Zaidu ile dirsek temasında. Son transferle birlikte 28 kişilik kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe’de yönetim, transferin kapanmasına 3 gün kala cazip fırsatlar için arayışını sürdürüyor.

07 Eylül 2021, Salı 08:56 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe fırsat transferi peşinde! Bustos ve Zaidu ile görüşmeler devam ediyor

Bu çerçevede sağ ve sol kanada defansif yönü kuvvetli iki oyuncu alıp transfer defterini kapatmak isteyen sarı lacivertli yönetim, menajerlerin sunduğu son dakika isimlerini teknik direktör Vitor Pereira’ya danışarak değerlendirmek istiyor.

Bu çerçevede kulübe sunulduğu öğrenilen 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos için görüşmelerin sürdüğü bilgisi edinilirken, sol bek için ise Portekiz basını 24 yaşındaki Nijeryalı Zaidu’nun Fenerbahçe ’yle temasta olduğu haberlerine yer verdi. (Hürriyet)

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