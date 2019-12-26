SON DAKİKA! Fenerbahçe Fabio Coentrao transferini bitiriyor
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe, ilk hamlesini yaptı. Hasan Ali Kaldırım'ın bu sezon sık sık sakatlanması nedeniyle sol bek arayışına giren Fenerbahçe'nin bir dönem Real Madrid forması giyen ve şu sıralar bonservisi elinde olan Portekiz'li sol bek Fabio Coentrao ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.
Son dakika transfer haberi: Şampiyonluk hedefi doğrultusunda Ocak ayında nokta atışı transferler gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe'de sol bek için yoğun mesai harcanıyor. Ersun Yanal'ın savunmanın soluna mutlaka Hasan Ali Kaldırım ile rekabete girecek takviye istemesinin ardından çalışmalarını hızlandıran yönetim, Fabio Coentrao'yu gündemine aldı.
FFP'nin kıskacında olan ve bonservisi elinde olan isimlere yönelen Fenerbahçe, Portekiz'li sol bek ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. A Spor'da yer alan son dakika haberine göre Coentrao, Sarı Lacivertli formaya çok yakın.
Bir dönem Real Madrid'de de forma giyen ve uzun bir süredir kendisine kulüp arayan Fabio Coentrao, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Rio Ave'de geçirmişti.
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