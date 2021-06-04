FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren, 88 sanığın yargılandığı davada karar verildi. 3 Temmuz 2011'de, Fenerbahçe 'nin o dönem başkanı olan Aziz Yıldırım, yöneticileri Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu gibi isimlere kumpas kuranlara binlerce yıl ceza verildi. Davanın öznesi ve Fenerbahçe'yi 20 yıl yöneten Aziz Yıldırım Sözcü'ye konuştu:

”YÜREKLİ 109 KİŞİ DİLEKÇE VERDİ”

“Şikede kumpas davasının açılmasını sağlayan ve ilk dilekçeyi veren Aziz Yıldırım ile yürekli 108 kişidir. Bu davanın açılmasını sağlayan yürekli emniyet mensuplarına, bu davayı açan savcıya ve karar veren mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Kumpas olduğunu kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır. Çünkü… Bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir. Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Cübbeli Ahmet, Casusluk kumpaslarını da başlatan bu cezaları alan hainlerdir! Bu yüzden, o kumpas davalarında acılar yaşayanlar için de verilen kararlar önemlidir. Bundan sonrası daha da önemli. Bize verilen beraat kararlarının Yargıtay'da onanmasını bekliyoruz.”

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“KUMPASIN MEDYA AYAĞI DA VAR”

”Bitmedi… Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var! O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Fetullahçı Terör Örgütü, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil bu ülkeye, Cumhuriyet'e savaş açtı. Bu karar, vatanımız için, Cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır!”

“FENERBAHÇELİLER GÖRSÜN”

”Unutmayın… Şikede kumpas davası benimle birlikte 109 yürekli arkadaşımın, korkmadan verdiği dilekçeyle açıldı. Bizlere dilekçe vermemiz için destek olan emniyet mensuplarını da unutmayacağız! Bütün Fenerbahçeliler görsün: Fenerbahçe'nin eski başkanı ve eski yöneticilerini iyi tanısınlar. Bu yürekli insanlara da selam olsun!”





“BİZ DİK DURDUK, ELE GEÇİREMEDİLER”

”Unutmayın… 3 Temmuz 2011’den sonra kulüp ve taraftar ayağa kalktı, direnişe geçti. Ben içerideyken duyuyordum, işadamlarını, sanatçıları alacaklardı ve dalga dalga geleceklerdi. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Yoksa 100 katı daha fazla olay yaşanacaktı. Eğer bizi ele geçirselerdi, teslim olsaydık, Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz darbe girişimine kalkışmazdı. Toplumun en duyarlı ve en önemli kesimini yok edeceklerdi ve amaçlarına kolay bir şekilde ulaşacaklardı.”

“NE ŞİKESİ MEMLEKET ELDEDEN GİDİYOR”

”Unutmayın…. Neden Fenerbahçe? Çünkü Kurtuluş Savaşı’nın takımı. Çünkü cumhuriyete bağlı. Hep hedefte olmuş. Öyle bir yapı ki Fenerbahçe… Bütün kimlikleri içinde barındırıyor. Şimdi sen bu dokuyu ele geçirirsen her yere nüfuz edersin. Başaramadılar. Bir daha altını çiziyorum: “Ne şikesi memleket elden gidiyor…” 14 Şubat 2012’de söyledim bunu. Kimse bunu söylemiyordu, ben söyledim. 50 bin kişiyle ihtilal yapacaklarını söyledim. Gülenler oldu. Bugün soruşturmanın kumpas olduğu bir kez daha karara bağlandı.”



