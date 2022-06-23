Son Dakika | Fenerbahçe, Emre Mor için resmi teklif yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe , yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Takımı Portekizli deneyimli antrenör Jorge Jesus'a emanet eden sarı lacivertliler, yerli futbolcu transferinde atağa kalktı.

Konyaspor 'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakçı ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'de yeni hedef Emre Mor... Sarı lacivertliler Volkan Demirel yönetiminde geçtiğimiz yıl formunu yeniden yükselten Emre için kulübü Karagümrük'e resmi teklif yaptı.

24 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 26 maçta 5 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Kaynak: TRT Spor