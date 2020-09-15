Son dakika | Fenerbahçe de Marcel Tisserand transferini açıkladı

Wolfsburg, Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Alman Kulübü, Marcel Tisserand transferinin detaylarının açıklanmaması konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurdu.
Wolfsburg'dan yapılan açıklamada "İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır." denildi.
3+1 yıllık imza!
Marcel Tisserand transferini Fenerbahçe de resmen açıkladı. Tecrübeli stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulübümüz, Almanya’nın VfL Wolfsburg takımından Marcel Tisserand’ı transfer etmiştir.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin milli formasını giyen Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Marcel Tisserand’a camiamıza hoş geldin diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1305910659243270144
https://twitter.com/VfL_Wolfsburg/status/1305900441901903879