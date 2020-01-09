Son dakika! Fenerbahçe Damien Comolli ile yolları ayırıyor

Fenerbahçe'de son dakika Damien Comolli gelişmesi... İkinci devre hazırlıklarını Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ile yolların ayrıldığı iddia edildi. A Spor'un izleyicilerine son dakika bilgisi olarak geçtiği habere göre Fransız futbol adamı, kamptan ayrıldı ve İstanbul'a döndü.

Comolli'nin İstanbul'da Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapacağı kaydedildi. Falette transferine karşı çıktığı iddia edilen Comolli, sabah saatlerinde transferin Ali Koç sorumluluğunda olduğu açıklamış ve Gine'li stoperin imza törenine katılmamıştı.

Twitter hesabı açtı, iddiaları reddetti!

Falette transferinde kendisi ile ilgili hikayeyi paylaşmak istediğini belirten Damien Comolli sabah saatlerinde twitter hesabı açmış ve, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır. Bugün basında çıkan haberlere göre oyuncuyu getirmek için Rogon Ajansı ile anlaştığım doğru değil. Bu ajans ile sadece Tolga ve Gustavo transferleri için görüştüm. Rogon ve benim aramda sözde bir ticari anlaşma olduğu doğrultusunda çıkan haberler üzerinden benimle alakalı saçma iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

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