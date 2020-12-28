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SON DAKİKA! Fenerbahçe coronavirüs testi sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de son testlerde 3 futbolcuda vakaya rastlanmasının ardından 4 gün üst üste yapılan testlerin sonucu belli oldu.

28 Aralık 2020, Pazartesi 16:49 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe coronavirüs testi sonuçlarını açıkladı

Süper Lig'in 15. haftasını bay geçen Fenerbahçe, geçen hafta yapılan test sonucunda 3 futbolcusunda coronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

Kulüpte yaşanan coronavirüs vakaları sonrasında tesislerde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Sarı lacivertlilerde 4 gün boyunca üst üste yapılan coronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu. 

Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklama şu şekilde:

Üç oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

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