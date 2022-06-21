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Son dakika: Fenerbahçe, Bursa’dan 17’lik Hamza Baran Arıkan'ı istedi

Futbol altyapısını güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor’un 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hamza Baran Arıkan’a talip oldu.

21 Haziran 2022, Salı 07:43 Son Güncelleme:
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Son dakika: Fenerbahçe, Bursa’dan 17’lik Hamza Baran Arıkan'ı istedi

Futbol altyapısını güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor ’un 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hamza Baran Arıkan’a talip oldu.

Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, Bursaspor forması giyen 17 yaşındaki sağ bek Hamza Baran Arıkan ile ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon A takımda sadece 1 karşılaşmada forma giyen Hamza Baran’ın, geçen sezon Fenerbahçe’den yeşil beyazlı kulübe kiralık olarak gönderilen Uğur Kaan Yıldız’la takas edilmesinin söz konusu olduğu aktarıldı.

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