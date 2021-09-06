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Son dakika! Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe, Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 14:08 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı

Fenerbahçe 'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Kapacak ile ilgili son dakika gelişmesi... Maaş bütçesi ve FFP gereği lisansı çıkarılamayan genç futbolcunun evrakları tamamlandı. Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro bonservis bedeli + İsmail Yüksek ile Uğur Kaan Yıldız’ı kiralık göndererek transfer edilen Burak, lisans evraklarının tamamlanmasının ardından Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde Sivasspor maçının kadrosunda yer alabilecek.



Bursaspor’da altyapıdan yetişen Burak, 2018’den beri A takım formasını terletiyordu. 21 yaşındaki futbolcu her iki kanat ve forvetin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor. Başarılı oyuncu, geçen sezon 1. Lig’de forma giydiği 32 resmi maçta 7 gol atarken 7 de asist yaptı ve takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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Lisansı çıkan Burak Kapacak'ın paylaşımı.

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