Fenerbahçe 'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Kapacak ile ilgili son dakika gelişmesi... Maaş bütçesi ve FFP gereği lisansı çıkarılamayan genç futbolcunun evrakları tamamlandı. Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro bonservis bedeli + İsmail Yüksek ile Uğur Kaan Yıldız’ı kiralık göndererek transfer edilen Burak, lisans evraklarının tamamlanmasının ardından Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde Sivasspor maçının kadrosunda yer alabilecek.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1434834547829624833
Bursaspor’da altyapıdan yetişen Burak, 2018’den beri A takım formasını terletiyordu. 21 yaşındaki futbolcu her iki kanat ve forvetin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor. Başarılı oyuncu, geçen sezon 1. Lig’de forma giydiği 32 resmi maçta 7 gol atarken 7 de asist yaptı ve takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
İlgili Haberler
Lisansı çıkan Burak Kapacak'ın paylaşımı.