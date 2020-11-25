Son dakika haberi... Süper Lig'de 10. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Derbiyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. 4. hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.





Tugay Kaan Numanoğlu'nun bu sezon Süper Lig'de görev aldığı maçlar

12 Eylül 2020 - Göztepe 5-1 Denizlispor (Hakem)

20 Eylül 2020 - Başakşehir 0-2 Galatasaray (4. Hakem)

26 Eylül 2020 - Kayserispor - Erzurumspor (Hakem)

3 Ekim 2020 - Başakşehir - Göztepe (VAR)

19 Ekim 2020 - Galatasaray - Alanyaspor (Hakem)

25 Ekim 2020 - Fenerbahçe - Trabzonspor (4. Hakem)

30 Ekim 2020 - Trabzonspor - Kasımpaşa (Hakem)

8 Kasım 2020 - Kayserispor - Hatayaspor (VAR)

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İşte Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler

27 Kasım Cuma

19:30 Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi

13:30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16:00 Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler

19:00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar

13:30 BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan

16:00 Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek

16:00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş : Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi

19:30 Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat

19:30 Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy