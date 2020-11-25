SON DAKİKA! Fenerbahçe - Beşiktaş maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek
Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, dev derbi için sürpriz bir ismi görevlendirdi: Tugay Kaan Numanoğlu. 34 yaşındaki hakem, 14 yıllık kariyerinde ilk kez bir derbi maçta orta hakem olarak görev yapacak. Numanoğlu bu sezon Fenerbahçe - Trabzonspor maçında 4. hakem; Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde ise orta hakem olarak görev yapmıştı.
Son dakika haberi... Süper Lig'de 10. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Derbiyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. 4. hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.
Tugay Kaan Numanoğlu'nun bu sezon Süper Lig'de görev aldığı maçlar
12 Eylül 2020 - Göztepe 5-1 Denizlispor (Hakem)
20 Eylül 2020 - Başakşehir 0-2 Galatasaray (4. Hakem)
26 Eylül 2020 - Kayserispor - Erzurumspor (Hakem)
3 Ekim 2020 - Başakşehir - Göztepe (VAR)
19 Ekim 2020 - Galatasaray - Alanyaspor (Hakem)
25 Ekim 2020 - Fenerbahçe - Trabzonspor (4. Hakem)
30 Ekim 2020 - Trabzonspor - Kasımpaşa (Hakem)
8 Kasım 2020 - Kayserispor - Hatayaspor (VAR)
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İşte Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler
27 Kasım Cuma
19:30 Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi
13:30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16:00 Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler
19:00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar
13:30 BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan
16:00 Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
16:00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş : Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi
19:30 Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
19:30 Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy