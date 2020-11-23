Son dakika | Fenerbahçe-Beşiktaş maçı iddaa oranları belli oldu

Süper Lig 'in 10. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

İddaa risk yönetimi maçın favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösterdi ve 1.75 'lik oran verdi. Beşiktaş'a açılan oran ise 3.20 olarak belirlendi. Maçın beraberliğine ise 3.15 oran verildi.









Fenerbahçe-Beşiktaş maçının iddaa oranları:

Fenerbahçe: 1.75

Beraberlik: 3.15

Beşiktaş: 3.20

2.5 alt: 2.95

2.5 üst: 1.52

KG var: 1.50

KG yok: 2.00