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Son dakika | Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Aleksandar Djordjevic

Son dakika haberi... Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun Igor Kokoskov sonrası yeni koçu Aleksandar Djordjevic oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni başantrenörleri Aleksandar Djordjevic ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 14:42 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Aleksandar Djordjevic

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun Igor Kokoskov sonrası yeni koçu Sırp Aleksandar 'Sasa' Djordjevic oldu. Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni başantrenörleri ile sözleşme imzaladıklarını aktarırken ismi açıklamak için sözü alan erkek basketbol takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, yeni koçun Aleksandar Djordjevic olduğunu belirtti. Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Aleksandar Djordjevic, son olarak İtalya'da Virtus Bologna takımını çalıştırmıştı.

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İşte Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları:

"Hocamız ailevi nedenlerden Amerika'ya dönmek istedi. Biz bu sene için her şeyi birlikte planlamıştık. Sonra böyle bir talep geldi. Sayın Başkanımız Ali Koç söyledi ki kulüp sözleşmeden bir tazminat almadı. Bir tazminat söz konusu değildir. Hocamız da belli oldu. Sayın Aleksandar Djordjevic, yeni hocamız"

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