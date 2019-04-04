SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Play-Off'undaki rakibi Zalgiris Kaunas
Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde Zalgiris Kaunas, deplasmanda Real Madrid'i 93-86 mağlup ederek Play-Off'a kalmayı garantiledi ve 8. sırayı alarak Play-Off'ta temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk oldu.
Real Madrid'i 93-86 mağlup eden Zalgiris Kaunas, AX Olimpia Milan ve Baskonia'nın kaybettiği Panathinaikos'un ise galip gelmeyi başardığı gecede Play-Off'ta oynama hakkı kazanan son takım oldu.
Zalgiris, 8. sırayı alarak normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Bu sezon temsilcimiz, rakibiyle oynadığı iki maçtan da galip ayrılmayı başarmıştı. Deplasmanda 82-75 kazanan Fenerbahçe Beko, iç sahada da 78-61 ile galip gelmişti.
Geçtiğimiz sezon Final Four'da yarı finalde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesini ise temsilcimiz, 76-67'lik skorla kazanmıştı.
Bu haberi de okudularFenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris Kaunas'ı yakından tanıyalım
İŞTE EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe Beko (1) - Zalgiris Kaunas (8)
CSKA Moskova (2) - Baskonia (7)
Real Madrid (3) - Panathinaikos (6)
Anadolu Efes (4) - Barcelona Lassa (5)