Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk oldu.

Real Madrid'i 93-86 mağlup eden Zalgiris Kaunas, AX Olimpia Milan ve Baskonia'nın kaybettiği Panathinaikos'un ise galip gelmeyi başardığı gecede Play-Off'ta oynama hakkı kazanan son takım oldu.

Zalgiris, 8. sırayı alarak normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Bu sezon temsilcimiz, rakibiyle oynadığı iki maçtan da galip ayrılmayı başarmıştı. Deplasmanda 82-75 kazanan Fenerbahçe Beko, iç sahada da 78-61 ile galip gelmişti.

Geçtiğimiz sezon Final Four'da yarı finalde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesini ise temsilcimiz, 76-67'lik skorla kazanmıştı.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris Kaunas'ı yakından tanıyalım

İŞTE EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe Beko (1) - Zalgiris Kaunas (8)

CSKA Moskova (2) - Baskonia (7)

Real Madrid (3) - Panathinaikos (6)

Anadolu Efes (4) - Barcelona Lassa (5)