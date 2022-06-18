Fenerbahçe Beko'da idari ekipten Derya Yannier ve Maurizio Gherardini ile yeniden anlaşmaya varılırken iki ismin görev tanımlamalarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, 2014 yılından bu yana takımda "Genel Menajer" olarak görev alan Maurizio Gherardini, 1 Temmuz 2022 itibarıyla görevine iki yıl boyunca "Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü" unvanıyla devam edecek.

Fenerbahçe'ye 2021 yazında katılan ve bu tarihten itibaren şubede Erkek Basketbol Genel Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Derya Yannier ise 1 Temmuz 2022'den itibaren "Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri" olarak görev yapacak.