Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in durumuna ilişkin söylentilerin yerini ise şimdilik oyuncuların maaş ödemeleri aldı.

Fenerbahçe Beko'da maaşlarında gecikme yaşanan yabancı oyuncuların, FIBA'ya başvuruda bulundukları iddia edildi. EuroLeague'in kulüplere koyduğu sezon için %80'lik maaşlarını almaları gereken oyuncuların aksayan ödemeler nedeniyle endişe duydukları aktarıldı.

Söz konusu iddiaların yanı sıra Yunan basınında da takımın yıldızlarından Sloukas'ın durumuna ilişkin bir haber yayımlandı.

İsyan bayrağını çekti

Thrylos24, Sloukas'ın bir an önce takımdan ayrılmak istediğini belirtirken kendisine 5 aydır ödeme yapılmadığını aktardı. Yunan oyuncunun hukuki yollara başvurduğu aktarıldı.





EuroLeague'in kararı uygulanmıyor!

Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonu iptal edilmeden önce takımların oyunculara yönelik yükümlülükleri EuroLeague Yönetimi tarafından belirlenmişti.

Sezonun iptali durumunda oyuncuların alacakları maaşların %80'inin en geç 15 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekliliği aktarılmıştı.

Fenerbahçe Beko'nun iptal edilen sezonda bu kararı uygulamak istemediği iddia edilmekte.

Oyuncuların talipleri arttı

Fenerbahçe'de durumdan rahatsız olan isimlerden Kostas Sloukas için Real Madrid ve CSKA Moskova yıllık 2 milyon Euro'luk öneride bulunurlarken eski takımı Olympiacos'un da 3 yıl için 5 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifinden bahsedilmişti.

Luigi Datome için Olimpia Milano oldukça iyi şartlarda 3 yıllık bir kontrat önerirken Derrick Williams için Maccabi Tel Aviv, Nikola Kalinic için de yine Olimpia Milano'nun isimleri geçmekte.

Gherardini yönetimi işaret etmişti

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'in durumuna ilişkin belirsizlik de sürerken genel menajer Maurizio Gherardini, kulübün basketbol takımına bakışının belirleyici olduğunu ifade etmişti.

Kontrat görüşmeleri adına Fenerbahçe'nin tutumunu işaret eden Gherardini, "O, en büyük koç. Bu nedenle çok fazla fikir yürütülmesini etkileyen bir karakter. Bizim tarafımızda tüm görüşmeler, kulübümüzle gelecek hakkında daha somut düşünebildiğimizde başlayacaktır" ifadelerini kullandı.