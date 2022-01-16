Son dakika | Fenerbahçe Beko'da koç Djordjevic Aliağa Petkim maçında yok
Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'da koç Aleksandar Djordjevic'in Covid-19 testi negatif çıksa da gösterilen semptomlara tedbir amacıyla bugün oynanacak Aliağa Petkim Sport maçında takımın başında olamayacağı açıklandı.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkim Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken koç Aleksandar Djordjevic'ten kötü haber geldi. Sırp koçun rahatsızlığı nedeniyle takımın başında olamayacağı açıklandı.
Covid-19 testi negatif çıksa da semptomlar sonucunda tedbir amaçlı Djordjevic'in takım kafilesinden ayrılarak İstanbul'a döndüğü belirtildi.
Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımımızın başında yer alamayacaktır. Bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanan antrenörümüz, semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul’a dönmüştür"