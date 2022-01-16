Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkim Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken koç Aleksandar Djordjevic'ten kötü haber geldi. Sırp koçun rahatsızlığı nedeniyle takımın başında olamayacağı açıklandı.

Covid-19 testi negatif çıksa da semptomlar sonucunda tedbir amaçlı Djordjevic'in takım kafilesinden ayrılarak İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımımızın başında yer alamayacaktır. Bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanan antrenörümüz, semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul’a dönmüştür"