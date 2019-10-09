Fenerbahçe'de Jan Vesely sevinci yaşanıyor. Sarı lacivertli takım Turkish Airlines Euroleague'in 2. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacağı maçın kadrosuna yıldız oyuncuyu da dahil etti.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama...

Fenerbahçe Beko’nun Belgrad kafilesine, takımla çalışmalara başlayan Jan Vesely de dahil edildi. Fransız pivotumuz Joffrey Lauvergne ise İstanbul’da kalacak ve kendisi için hazırlanan programı uygulamaya devam edecek. Fenerbahçe Beko’da Egehan Arna ve Ergi Tırpancı’nın da sakatlıkları bulunuyor.

Jan Vesely geçen sezon oynanan Pınar Karşıyaka maçında sakatlanmış Euroleague Final-Four ve Dünya Basketbol Şampiyonası'nda forma giyememişti...

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