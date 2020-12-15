2.75 milyon dolarlık bir maaşa sahip olan Guduric, NBA kuralları gereği Grizzlies tarafından serbest bırakıldıktan sonra 48 saat boyunc waiver listte yer alacak. Bu süre içerisinde Guduric, diğer takımlar tarafından bu maaşı ödenerek transfer edilebilir. Bu hamle üzerinde Guduric’in kontratının 48 saat boyunca devam ettiği kabulüyle hareket edildiği için oyuncunun söz hakkı bulunmuyor.

48 saatlik süre içerisinde hiçbir NBA takımı Guduric’i kadrosuna katmazsa, 25 yaşındaki oyuncunun tekrar Avrupa’ya dönmesi ve kendisiyle eski kıtadan takımların ilgilenmesi bekleniyor.

Bu takımlar arasında en avantajlı olan ekibin ise Guduric’in daha önce de forma giydiği Fenerbahçe Beko olduğu belirtildi. Ancak 2 takımın daha oyuncuya teklifi bulunuyor. Guduric daha önce 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında sarı-lacivertli formayı terletmişti.

Kaynak: Eurohoops