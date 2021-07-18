Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Amerikan basınına göre başantrenör Igor Kokoskov, sarı lacivertlilerden ayrılacak.

İddia NBA 'i takip eden yazarlardan Marc Stein'a ait. Buna göre, Fenerbahçe Başantrenörü Igor Kokoskov, Dallas Mavericks ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sırp çalıştırıcı, Dallas'ta başantrenörlüğe getirilen Jason Kidd'in yardımcılığını yapacak.

Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov'u geçen yıl temmuz ayında, Zeljko Obradovic'in ayrılmasından sonra göreve getirmişti.

Sarı lacivertliler Kokoskov yönetiminde Euroleague play-off turunu ve ING Basketbol Süper Ligi finalini Anadolu Efes'e kaybetmişti.







