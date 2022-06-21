﻿﻿Beko'da Aleksandar Djordjevic sonrası yeni koç olarak anlaşma sağlanan Dimitris Itoudis, resmî imzayı attı. Sezonu Basketbol Süper Ligi'nde aldığı şampiyonluk ile tamamlayan Fenerbahçe Beko, 19 Haziran Pazar günü kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki imza törende Dimitris Itoudis'in yanı sıra Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini ve Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier de yer aldı.

Fenerbahçe

Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu:

"Başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin yine EuroLeague'de iddialı olması ve Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu koruması için elimizden gelen tüm çabayı harcıyoruz. Yeni takımın oluşmasından sonra bütçe ile ilgili durumu zaten göreceksiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda Fenerbahçemizin başarılı olması için her türlü olanağı zorluyor. Buradan kendisine teşekkürlerimi iletiyorum"

Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini:

"Artık benim görevim, 'Itıoudis'e ailemize hoş geldin' demek. Derya'ya da yeni pozisyon için hoş geldin, başarılar diyorum. Bunların hepsi büyüyen bir kulübün göstergesidir. Artık yerimi çok daha gençlere bırakma zamanım geldi. Kendisini uzun bir süredir tanıyorum. Ortak dostumuz Obradovic de var. CSKA'da çok başarılıydı ve bu başarılar tesadüf değildi. Türkiye'de de Banvit ile çok iyi bir sezon geçirmişti. Bu da onun kalitesini gösteriyor. Benim görevim ona, 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' demek"

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier:

"Yaklaşık 1 sene önce Fenerbahçe ailesine yeni katılmıştım. Unvan falan değişebiliyor fakat ben ilk günden beri olduğu şekilde bütün bilgi birikimimle, iş gücümle Fenerbahçe Beko'yu en üst seviyeye taşımak adına enerjimi harcayacağım. Bunda değişen bir şey yok. Tüm yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkür etmek isterim. Maurizio Gherardini'ye bana bu yolu açtığı için özel bir teşekkür etmek istiyorum. Onunla beraber çalışacak olmak benim için çok mutluluk verici, gurur verici bir durum. Koç Itoudis'e 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' diyoruz. Kendisi çok iyi bir koç ve bunun yanında çok değerli bir insan. Kendisinin yönetiminde Fenerbahçe'yi tekrar Avrupa'nın en üst seviyesine çıkmak adına hep beraber çalışacağız. Cumhuriyetimizin 100. senesinde tüm branşlar üzerine düşeni yerine getirmeye çalışacak"

'Wilbekin ile temaslar sürüyor'

"Birçok oyuncuyla temas halindeyiz. Scottie Wilbekin de bunlardan biri. Kolay bir süreci yok. Hem mevcut takımıyla devam eden sözleşmesi var hem de bir başka takım ciddi şekilde resmin içinde. Yönetimimiz de burada sonuna kadar destek oluyor. Bu süreci, bizim açımızdan kolay hale getirmek istiyor. Konu Fenerbahçe olunca çok isim çıkıyor, etkisi fazla olduğu için. Birçok oyuncuyla temasımız var. En iyi kimyayı oluşturmaya çalışıyoruz"

Vesely konusunda ayrılık sinyali

"Jan Vesely, bu ailenin 8 senedir çok önemli bir parçası. Her şeyin başında Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir oyuncu. Tahmin edeceğiniz gibi epey bir süredir temaslarımız oluyor. Geldiğimiz noktada karar, tamamen onda. Ama insan hayatıyla ilgili bazen farklı kararlar da vermek istiyor. Bizim için Jan, çok önemli bir oyuncu. Yönetimimiz her türlü fedakarlığı zorlamış durumda. Jan'ın kendisi ve ailesi açısından vereceği karara saygı duymak düşecektir"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis:

"Onur duyuyorum. Çok şanslıyım ama görevimin sorumluluğunun da farkındayım. Fenerbahçe ailesine geldiğim için çok mutluyum. Sizlerin katılımı da inanılmaz beni mutlu etti. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum ama bunu yaşamak çok özel. Elimizden geleni yapacağız. Neleri inşa etmek istediğimizi biliyorum. Aile olarak hep birlikte bunu yapacağız. Başkanımızın beklentilerini, fedakarlıklarını da biliyorum. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu salonda geçmişte çok duygular yaşandı. Çok teşekkür ediyorum"

'Obradovic ve Pistiolis ile ilişkiler insanî'

"Obradovic ve Pistiolis ile ilişkiler insanî. Obradovic ile sadece iş arkadaşı değil aile dostuyuz. Pistiolis de aynı şekilde, senelerce birlikte çalıştık. Rekabet hep olacak. Sonuçta herkes kazanmak için oynuyor. Obradovic ile Banvit'te ilk karşılaşmamız çok duygusaldı. Maçtan önce yemeğe gittik ama o ilk hava atışı çok duygusaldı. Fenerbahçe'yi şampiyonluk için de tebrik etmek istiyorum. Sarı mirasın devamını da getireceğiz"

'En iyi takım için her şeyi yapacağız'

"7 gün 24 saat transferleri için çalışacağız. Şu an artık resmî olarak buradayım. Ben yeniyim şu anda. Oyuncuları tartışıyoruz, durumları inceliyorum. Taraftarlar rahat uyuyabilir. Fenerbahçe'de hep güçlü hedefler için hep birlikte çalışılıyor. En iyi takımı kurmak için elimizden geleni yapacağız"

'Önemli olan zor anlarsa dik durabilmek'

"Çok mutluyum sizlerle burada işbirliği içinde olabildiğim için... Benim temsil ettiğim bir şey var. Herkesin başına gelebileceği bir şey... Mutlaka düşebiliyoruz. Önemli olan bunlarda dik durabilmek. Zor olacağını bile bile devam edebilmek. Asıl büyük savaşlar, kapılı kapılar arkasında verilen savaşlardır. Örneğin; Melih Mahmutoğlu, antrenmanda 100 tane şut kaçıracak ama siz maçta attığını göreceksiniz"

"Bizlerin antrenör olarak en önemli iş onlara destek olabilmek. Oyunu yaratmak zorundayız. Kazanan bir takım kültürü yaratmak... En önemlisi birlik veya kimya olması. 12 yıldız veya MVP transfer edebilirsiniz ama bu kimya olacağını garanti etmez size. Hem oyuncuların beni hem de benim onları anlamam gerekiyor. Burası kesinlikle benim takımım değil. Milyonlarca taraftarın sahip olduğu bir takım. Eminim hepsinde bu hissiyat var. Yarın birçok oyuncuyla ve ekipten arkadaşlarla toplantım olacak"

'Jan Vesely'ninki aile kararıydı'

"Jan Vesely ile benim de konuşma fırsatım oldu. Kulübün verdiği teklif ve fedakarlıkları da biliyorum. Jan için bu bir aile kararıydı. Kulübe getirdiği inanılmaz şeyler tartışılmaz"

"Nando De Colo ile de konuştum. De Colo ile de çalıştım ve bir değişiklik istediğini söylemişti Fenerbahçe'ye gelirken"

"Wilbekin ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Başkanımız ilerisi için bu konuda tüm fedakarlığı yapacaktır. Olumlu düşünüyorum"

"2014'te Banvit ile imzaladığımda buraya geldiğim her an taraftarın sevgisini hissetmiştim. Bazen geleceği tahmin edebiliyoruz. Evrende sanırım yazılmıştı yolumuzun ne olacağı. Sizlere de yüksek katılım için teşekkür ediyorum"

Dün akşam İstanbul'a gelmişti

Dimitris Itoudis, sağlanan anlaşma sonrası dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe TV'ye konuşan deneyimli koç, "Buraya gelirken beklentilerin ve sorumluluklarımın farkındayım. Şu anda yapmak istediğimiz ilk iş, mümkün olan en iyi kadroyu ve takım ortamını yaratarak camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek olacak. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarına büyük bir teşekkür göndermek istiyorum. Binlerce mesaj aldım. Hepsine cevap olarak “teşekkürler” diyorum. Yapmamız gereken çok iş var. Ben hiçbir zaman büyük laflar etmenin hayranı olmadım ama taraftarlarımızı anlıyorum, onların büyük beklentileri var. Bilmelerini isterim ki onların beklentileri, yürekleri ve istekleri; bizim için göreve dönüşecek. Onların bu isteğini karşılayabilmek için bizi daha çok çalışmaya itecek. Onların harika bir atmosfer yaratarak bizi desteklemelerini bekliyorum. Taraftarlarımızı, Başkanımız Ali Koç’u ve organizasyon içerisinde bu takımı ait olduğu yerlere tekrar taşıma yolunda en iyi takımı kurmak için büyük fedakarlıklar yapan herkesi gururlandırmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.