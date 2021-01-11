Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da corona virüs şoku yaşanıyor. Fenerbahçe Beko'da oyuncu, teknik ekip ve personel gruplarının tamamıne uygulanan testler sonucunda bir pozitif vakaya rastlandığı aktarıldı.

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır.

Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız"