THY EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko yaptığı açıklama ile başantrenör Aleksandar Djordjevic’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul’a dönen Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic’in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.

Antrenörümüzün izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.



