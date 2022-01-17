Son dakika! Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic’in koronavirüs testi pozitif
THY EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko yaptığı açıklama ile başantrenör Aleksandar Djordjevic’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.
THY EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko yaptığı açıklama ile başantrenör Aleksandar Djordjevic’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul’a dönen Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic’in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.
Antrenörümüzün izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.