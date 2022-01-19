Fenerbahçe Beko, bir sporcu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."