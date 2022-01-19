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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da 2 kişi Covid-19'a yakalandı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko, yoğun maç programı öncesi covid şokuyla sarsıldı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bir sporcu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

19 Ocak 2022, Çarşamba 14:51 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da 2 kişi Covid-19'a yakalandı

Fenerbahçe Beko, bir sporcu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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