Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, uzun süredir uğraş verdiği Scottie Wilbekin transferini bitirdi. Fenerbahçe, aynı zamanda Millî Takımımızın da formasını giyen yıldız oyuncu Scottie Wilbekin ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Oyununun her iki yönünde de etkili bir guard olan Scottie Wilbekin, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Beko’nun başarısı için ter dökecek. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Scottie Wilbekin’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine de yer verildi.

Scottie Wilbekin kimdir?

5 Nisan 1993 tarihinde Florida Gainesville’de dünyaya gelen Scottie Wilbekin, kolej kariyerinde Florida Üniversitesi forması giydi. Oldukça başarılı bir kolej kariyerinin ardından 2014 yılında Avustralya’nın Cairns Taipans takımında forma giyen Wilbekin, 2015’in Mart ayında ise Yunanistan’ın AEK ekibine transfer oldu ve sezonu burada tamamladı.

2015-2016 sezonunda ülkemizde Darüşşafaka forması giymeye başlayan Scottie Wilbekin, tam üç sezon boyunca bu ekibin formasını başarıyla terletti. Wilbekin, Darüşşafaka formasıyla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında EuroLeague tecrübesi yaşarken, 2017-18 sezonunda ise EuroCup’ta boy gösterdi. Darüşşafaka’nın bu sezonda elde ettiği EuroCup şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Wilbekin, 2017-18 EuroCup normal sezonunda, yarı finallerde ve final MVP ödülünü aldı. 19.7 sayı ortalamasıyla EuroCup’ta sezon lideri olan Wilbekin, aynı zamanda kendisine EuroCup’ın en iyi beşinde de yer buldu.

Scottie Wilbekin, 2018 yazında Türk pasaportu alarak Millî Takımımızda da forma giymeye başladı ve 2018 Dünya Kupası’nda Millî Takımımızla yer aldı.

2018 yazında İsrail’in EuroLeague’deki temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e transfer olan Scottie Wilbekin, bu takımla 124 EuroLeague karşılaşmasında boy gösterdi. Aynı zamanda Maccabi’yle üç İsrail şampiyonluğu yaşayan Wilbekin, Avrupa’nın en değerli guardlarından biri olarak kendisini kabul ettirdi.

Scottie Wilbekin, kariyeri boyunca 175 EuroLeague karşılaşmasına çıkarak 13.5 sayı (%47.3 iki sayı, %37.1 üç sayı, %86 serbest atış), 3.4 asist, 2.0 ribaund, 1.2 top çalma ve 12.7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.