Son dakika! Fenerbahçe Beko corona virüsü paniği yaşıyor

Fenerbahçe, bugün erken saatlerde yaptığı resmi açıklama ile basketbol takımında yapılan rutin kontroller sırasında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko için yapılan açıklama şöyle:

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır"

Son 14 günde iki rakip!

Fenerbahçe Beko, son 14 günlük süreçte Basketbol Süper Ligi'nde 8 Mart'ta Beşiktaş Sompo Sigorta ile deplasmanda oynamış. 15 Mart'ta ise seyircisiz mücadelede TOFAŞ'ı konuk etmişti.

İlgili Haberler Beşiktaş Basketbol Takımı'nda corona virüsü kontrolü

Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertliler'e sürece ilişkin destek mesajları gelmeye başladı.

Anadolu Efes

Trabzonspor

"Sevgili Fenerbahçe Ailesi,

Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Ergin Ataman

"Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim"

Türkiye Basketbol Federasyonu

Galatasaray

"Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Beşiktaş

"Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Turkish Airlines EuroLeague

Ufuk Sarıca

"Fenerbahçe Basketbol takımındaki dostlarımıza, sporcu kardeşlerimize ve idari bölümde çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun...Umarım detaylı tarama sonuçları iyi çıkar ve bu tatsız dönem kısa sürede atlatılır.. EvdeKal"



