Son dakika! Fenerbahçe Beko corona virüsü paniği yaşıyor
Son dakika! Fenerbahçe, resmi kanallardan yaptığı açıklamada basketbol takımının rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını duyurdu. Corona virüs tehdidi altındaki spor dünyası bu bilgilendirme sonrası Fenerbahçe Beko'ya destek mesajları yağdırdı.
Fenerbahçe, bugün erken saatlerde yaptığı resmi açıklama ile basketbol takımında yapılan rutin kontroller sırasında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko için yapılan açıklama şöyle:
"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.
Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.
Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır"
Son 14 günde iki rakip!
Fenerbahçe Beko, son 14 günlük süreçte Basketbol Süper Ligi'nde 8 Mart'ta Beşiktaş Sompo Sigorta ile deplasmanda oynamış. 15 Mart'ta ise seyircisiz mücadelede TOFAŞ'ı konuk etmişti.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertliler'e sürece ilişkin destek mesajları gelmeye başladı.
Anadolu Efes
Trabzonspor
"Sevgili Fenerbahçe Ailesi,
Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1241307504358850562
Ergin Ataman
"Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim"
Türkiye Basketbol Federasyonu
Galatasaray
"Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1241313447289204736
Beşiktaş
"Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"
https://twitter.com/Besiktas/status/1241314508804689921
Turkish Airlines EuroLeague
https://twitter.com/EuroLeague/status/1241323805034909696
Ufuk Sarıca
"Fenerbahçe Basketbol takımındaki dostlarımıza, sporcu kardeşlerimize ve idari bölümde çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun...Umarım detaylı tarama sonuçları iyi çıkar ve bu tatsız dönem kısa sürede atlatılır.. EvdeKal"
https://twitter.com/UfukSarica15/status/1241323573421256705