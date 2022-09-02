Son dakika | Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe , geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Belçikalı oyuncunun Chelsea'den transferi resmen açıklanırken bonservisi ve alacağı yıllık ücret de Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, Michy Batshuayi için Chelsea'ye 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. 2+1 yılık sözleşme imzalanan oyuncunun ise yıllık 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

'Bu kulübe geldiğim için çok mutluyum'

İmza sonrası Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Michy Batshuayi, "Gerçek anlamda çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda çok keyifli ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm için, özellikle de bu camiaya, bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Benim açımdan çok önemli çünkü burada olmak kendimi fazlasıyla iyi hissettiriyor ve geldiğim andan itibaren de çok iyi karşılandım" dedi.

'Hocamızın çok istediği iki oyuncudan biriydi'

Transfer sonrası Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Aradığımız bir profildi. Hocamızla beraber geldiğinden beri bazı isimler üzerinde çalışıyorduk, kendisinin en çok istediği bir iki oyuncudan bir tanesiydi. İki tane İngiliz kulübüyle transfer rekabetine girdik, dün gece galip çıkmasını bildik. Ama kendisinin hakkını vereyim, güzel bir duruş gösterdi ve buraya gelmek istedi. Artık evi burası, evi Kadıköy! Bu seneki yapılanmamızda kadromuza çok büyük bir derinlik, çok büyük bir güç katacak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah futbolcu şansı versin. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

Gündüz saatlerinde İstanbul'a gelmişti

Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, gündüz saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Özel uçakla saat 15.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Belçikalı golcüyü kulüp yetkilileri karşılarken, oyuncu kulüp aracıyla havalimanından ayrılmıştı. Batshuayi, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta 14 gol

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Michy Batshuayi, 42 resmi maçta 14 gol atarken 5 de asist yaptı.