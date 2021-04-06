Türk sporunda son zamanlarda artan Covid-19 vakalarına bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan açıklamada 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Derbi sonrasında yapılan testler sonucunda ise ilk önce 3 futbolcuda vaka tespit edilmiş, ardından bir futbolcu daha Covid'e yakalanmıştı. Covid'e yakalanan 5 futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı.

MİLLİ TAKIMDA DA VAKALAR YAŞANDI

Geçtiğimiz 2 haftada milli takım arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da vakalar yaşandı. Ay yıldızlılarda 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları sonrasında toplamda 16 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

SPOR CAMİASINDAN ALİ KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI











































