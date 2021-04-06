SON DAKİKA! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif
Son dakika haberi... Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un Covid testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı lacivertliler, son olarak Beşiktaş derbisi öncesinde 1, derbi sonrasında da 4 futbolcusunda koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.
Türk sporunda son zamanlarda artan Covid-19 vakalarına bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan açıklamada 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Derbi sonrasında yapılan testler sonucunda ise ilk önce 3 futbolcuda vaka tespit edilmiş, ardından bir futbolcu daha Covid'e yakalanmıştı. Covid'e yakalanan 5 futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı.
MİLLİ TAKIMDA DA VAKALAR YAŞANDI
Geçtiğimiz 2 haftada milli takım arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da vakalar yaşandı. Ay yıldızlılarda 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları sonrasında toplamda 16 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
İlgili Haberler
SPOR CAMİASINDAN ALİ KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1379346301121347586
https://twitter.com/Besiktas/status/1379341645360070665
https://twitter.com/TBF/status/1379341471401271296
https://twitter.com/TFF_Org/status/1379341159080812547
https://twitter.com/kulupler/status/1379330786617397251
https://twitter.com/Antalyaspor/status/1379332043969019905
https://twitter.com/ibfk2014/status/1379336308515086336
https://twitter.com/kirmizikara/status/1379336883734466560
https://twitter.com/Alanyaspor/status/1379337298790260737
https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1379337528822669314