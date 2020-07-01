Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Habertürk Televizyonu'nda göreve geldiği günden bu yana yaşanan süreci değerlendirdi. Transferden yeni hoca konusuna, 3 Temmuz'dan Nihat Özdemir'le yaşadıkları gerginliğe kadar birçok konuyu yorumlayan Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Önce devletimize, kamu kuruluşlarına, özel sektöre ve inanılmaz bir performans gösteren tüm sağlık çalışanlarına ve hayatımızın devam edebilmesini sağlayacak diğer sektörlerdeki kahramanlara teşekkür ediyorum.

2 sene çok hızlı geçti, dolu dolu geçti. Sancılarıyla, acılarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla... Yapabildiğimiz şeyler oldu, başarılı olduk. Bazılarında başarısız olduk.

Masa tenisinden, küreğinden yüzmesinden Türkiye şampiyonlukları rekorlar kırarak iki sene geçirdik. Kadın basketbol takımımız olağanüstü başarılı oldu. Euroleague’e inanıyorduk ama pandemi dolayısıyla hayallerimiz bir sonraki sezona kaldı.

"Transferde engellendik"

Bütün takımlar transfer yaparken, Fenerbahçe engellendi. Ben bunların hepsini detaylı anlattım daha evvel. Şunun bilinmesini istiyoruz ki bizler, objektif bir şekilde, şeffaf bir şekilde nerede nasıl yanlış yaptığımıza bakıp, eleştirel bakarak gözden geçirdik.

"Merih gibileri nasıl kaçırdık!"

Fenerbahçe A Takımı ile altyapının antrenman tesisleri birbirinden ayrı. Belki de bu yüzden Merih gibi geleceğin yıldızlarını kaçırıyoruz.

Değişim, dönüşüm projesidir dedim. Sistem bir gecede oturmuyor. İlk yıl yaşadıklarımız sistemin yerleştirmesini geciktirdi. Her türlü değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu sisli dönemlerden geçiyoruz. Dersler aldık.

"4 Haziran'a dönsem neyi yapmazdım..."

Tekrar 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun, bazen kaybedince kazanıyorsun. Gerçekler bizim üstümüze kaldı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını beklerdim. Neyi yapmazdım? Çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, hoca, sportif direktör değişti. Frene orada basıp çok daha fazla mali konulara eğilip, bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini daha fazla gündeme oturturdum.

"Ligler biter bitmez hocayı açıklayacağız"

102 günü nasıl hoca bulmadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Tabii biz her şeyle ilgili tenkit ediliyoruz. Herhalde hiçbir başkan medyada bu kadar tartışılmamıştır. Çok çalıştık, kalan 8 haftada yeni hocanın gelmesini, takımı tanımasını biz de isterdik. Ligler biter bitmez hocayı açıklayacağız.

"Kruse hayatının pokerini oynadı"

Kruse, hayatının pokerini oynadı. Pandemi dönemi için FIFA'nın verdiği özel kararlar var. Bizim ona sadece pandemi dönemi için borcumuz var. Değişik görüşler almış. Bazı avukatları 'Riskli' demiş. Kruse de 'Ben riski severim' demiş. Bu, ona pahalıya mal olacak.

"Kanatlara iki hızlı oyuncu alacağız"

Sol bek ve stoper eksikliğimiz var. Kanatlara da iki hızlı, hareketli oyuncu alacağız. Transferde 5-6 futbolcuyla belli noktalara geldik. Miha Zajc, aile şartları nedeniyle gitti. Çocukcağız 1-2 gece gitti, hemen geri geldi. Luiz Gustavo'nun menajeri geldi, çay içtik. Yok efendim ayrılıyor. Her habere açıklama yapamayız. Biz Türk oyunculara ağırlık veriyoruz, bu gidişle yabancı oyunculara kısıtlama gelecek. Türkiye'yi bilen yabancı oyunculara ağırlık veriyoruz. Genç tecrübeli karışımını daha iyi yapmak istiyoruz.

"Kavga çıktı, yöneticiler karıştı, sahaya indiler... Ben sahaya inseydim ne olurdu"

Federasyon başkanımızın Fenerbahçe hariç başka bir takımla alakalı ileri geri konuştuğunu gördünüz mü? 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz dedik. O konu kapandı bizim için. Güven problemi var. Hakem hatalarına girmeyeceğim ama atamalar ortada... Eşitsizliğin normalleştiği bir yerden geçmek iyi değil Türk futbolu için. Sezon içinde inancımızı kaldık. Benim ve Semih beyin nasıl cezalandırılığını gördünüz. Kendi koydukları kuralları uygulamıyorlar. Talimatlar açık. Kavga çıktı mı? Çıktı. Sahaya inme var mı? Var. Ben yapsaydım bunları ne olurdu? Maçtan sonraki demeçleri saymıyorum. Biz bunu yapsak giyotin mi seçerdik, ip mi?

"Bu utanç verici bir karardır"

Federasyona bir laf söylemek ağır suç. Yöneticiler tekme tokat birbirine girsin, küfür kıyamet, sahaya dalalım. Komik bunlar! Bu Türk futbolu için utanç verici bir karardır!

3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir. Kim verirse versin, biz aynı yoğunlukta reaksiyon veririz. Aksini düşünen de bizim camiamızda barınamaz.

"Aziz Yıldırım mektubu açmadan geri gönderdi"

Başkanımız Aziz Yıldırım'la en son 2 Haziran 2018'de merhabalaştık. Ertesi gün seçimdi, konuşmadık. Ondan beri bir daha görmedim. Cenazede uzaktan gördüm. Basketbol takımının şampiyonluk maçına davet ettik. Can Bartu'nun cenazesine davet ettik. Cumhurbaşkanımızın ziyareti için davet ettik. Aradım, ulaşamadım. Davalarla ilgili mektup yolladım, mektup açılmadan geri geldi. Çok iyi olurdu 3 Temmuz davasına gelseydi. Bizim büyüğümüzdür. O dönemin kahramanıdır. Beraber strateji yapsak çok iyi olurdu.

SORU: Enteresan bir istihbarat geldi. Şenol Güneş ile teknik direktörlük görevi için görüşmeniz oldu mu?

"3 Temmuz bitmedi. Görüşmemiz olmadı."

"Siyasete asla girmeyi düşünmüyorum. Belediye encümeni bile olmam."

"Lisenin teslim süreci tamamlandı"

Kenan Evren Lisesi arazisini 30 Haziran itibariyle devralıyoruz. Protokole göre 6 Milyon TL daha ödeme yaptık... Süreç tamamlandı...

"Galatasaray'la sıkıntı yaşamadık"

Ben hiçbir isim konusunda net bir şey söylemeyeceğim. Galatasaray'la sıkıntı yaşamadık. Zaman zaman gerilim de yaşarız. Her zaman dost kalacaktır. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da rekabetimiz var. Biz bir yerin kontratlı oyuncusu ile o yerin izni olmadan görüşmeyiz.

"Obradovic Fenerbahçe efsanesidir"

Fenerbahçe'ye gönül vermiş, Fenerbahçe için kalbi atan herkesin gönlünde taht kurmuş bir insandır. Bir hoca, bir lider. Bir figür, bir karakter. Obradovic, Fenerbahçe'nin basketbol seviyesini çok üst noktalara getirdi. Fenerbahçe'nin efsanesidir. İnşallah bir gün geri gelir. Ne şanslıyız ki, Obradovic gibi bir hocamız olmuş. Çok iyi bir Fenerbahçelidir.

"Ona 'Sonuna kadar arkasındayız' dedik"

Obradovic'e dedik ki, 'Vazgeçmemeyi sen bize öğrettin. Bu camiaya bunu sen öğrettin. Vazçeçemezsin' dedik. 'Velev ki kötü sezon geçirdin, ne olacak, senin sonuna kadar arkandayız' dedik.

"Aileme bir danışayım' dedi, üzüldük"

Bütün planlamamızı hocamızla devam etmek üzere yaptık. Bu yönde hareket ettik. Sonra pandemi araya girdi. 3-4 görüşme yaptık. En fazla 20 milyon Euro bütçe olacağını söyledik. Sonra aileme bir danışayım, dedi. Herkes kadar ben de üzüldüm. Sağlık olsun.











