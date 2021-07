Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'nda yayıncı kuruluştan kulüplerin istediklerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un sözleri:

Kulüpler Birliği Vakfı olarak 19 kulübün imzasıyla sorunlarımızı dile getiren bir açıklama yapmıştık. TFF ile dün gece ilk defa bu konuda bir toplantı yaptık. Mutabık kalınan konuların da tez zamanda yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Samimi olmanızı bekliyorum. Federasyonumuzla dün gece ilk defa son gündemdeki konularla ilgili toplantı yaptık. Toplantı nispeten olumlu geçti. Türk futbolundaki güven meselesi öncelikli meselemiz. Bunda da çözüm üretileceğini düşünüyoruz. Ben TFF Başkanı olsam mali genel kuruldan önce kulüplerle görüşürdüm. Yine de her şeye rağmen dünkü toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum Her konuda benzer düşünmüyor olabiliriz ama çözüm odaklı ilişkilerle çok ciddi yol alacağımıza inanıyorum. Bu kadar sorun yaşanırken TFF'nin en azından bizler daha önce çağırıp dinlemesini isterdik.

"DAHA DA DİBE BATACAĞIZ"

Türkiye'nin futbolda bir devlet stratejisi olması gerektiğine inanıyorum. Futbolun her kademesinde bir değişime ihtiyacımız var. Futbolun içinde bulunduğu bu durumda kulüplerin de payı var. Çözmek istiyorsak irade koymalıyız. Uluslararası arenayla aramızın ne kadar açıldığını görüyoruz. Sadece mali olarak değil, futbol olarak da. Ben, Türk futbolunda dibe vurduğumuzu sanıyordum ama biz bu kafayla gidersek daha da dibe vuracağız. Almanya 10 yıllık plan yaptı, Belçika yaptı. Biz niye yapamıyoruz? Türkiye'nin bir devlet futbol stratejisi olması gerektiğine inanıyorum ve 10 yıl içinde futbolun her katmanında büyük bir devrimsel dönüşüme ihtiyacımız var. Futbolumuzun bugün içerisinde olduğu durumda kulüplerin de suçu vardır ancak bunu çözmek istiyorsak bir irade şarttır. Avrupa ile makas çok açıldı. Çözmek sorun mu? Bence değil. Her sorunu aşabiliriz ama yeter ki gerekli irade olsun. Federasyonumuzun, kulüplerle çekişmesini bırakıp, hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlayıp futbolumuzu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için planları harekete geçirmek durumundayız.

Türk futbolu; adil ortamdan uzak, finansal olarak çökmüş durumda. Ligimiz, Avrupa'daki belki de en yaşlı liglerden biri, genç oyuncu oynatma konusunda en gerilerdeyiz.

NİHAT ÖZDEMİR'E ATIFTA BULUNDU

TFF yönetiminde yer alan bazı kişilerin, ahlaksızca pek çok kulübü arayarak 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki tek başıma ben kurgulamışım gibi, "Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin" tarzında konuşmalar yapması acizliğin göstergesidir. Sizi kastetmiyorum ama işin doğrusu siz çıkarsanız, daha feci bir durum. Bu telefonları eden kişilerin, benden değil, Fenerbahçe'den özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum.

TFF'YE YAYINCI KURULUŞ ÇIKIŞI

Hep yayıncı kuruluşun istediği oluyor. Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar. 2021-2022 sezonu için yayıncı kuruluştan ne ödeneceği belli değil, ne zaman belli olacak o da belli değil. Bizi yayıncı kuruluş karşısında koruyabilecek tek bir amir var; TFF. Bize gelen bilgi; TFF Başkanı, bazı yerlerde yayıncı ile ilgili sorun olmadığını söylüyor. Buradan soruyoruz başkana... Yayıncı ile ilgili bir sorun var mı, yok mu? Herkesin önünde çıkın bunu açıklayın.

İBRA SÖZLERİ

İbra konusunda Fenerbahçe olarak çekimser davranacağımızı hepinizin bilmesini istiyorum.