Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ’de Başkan Ali Koç son durum hakkında bilgi verdi. Başkan Koç’un Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek son durumu anlattığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı’nın hoca çalışmalarının devam ettiğini ama birçok önemli teknik adamın Türkiye’ye gelmek istemediğini söylediği kaydedildi. Başkan Ali Koç’un, “Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz. “ dediği bildirildi.

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Ali Koç’un 25-26 Haziran’daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, “Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Artık hoca bekleniyor

Teknik direktör kararını bekleyen Fenerbahçe’de artık gözler seçime çevrildi. Normal şartlarda haziran ayının 3. haftasında hocayı açıklamayı uman sarı-lacivertliler, seçim sonrasını da hesaba katıyor.

25-26 Haziran’da gerçekleşecek kongre sonrasında yeni teknik direktörün artık netleşmesi bekleniyor. Çünkü sarı-lacivertli takımın artık yeni sezon çalışmalarını ve kamp programını planlaması gerekiyor. Şu anda sarı-lacivertlilerde Samandıra’daki teknik ekibe dair hiçbir kesin plan bulunmuyor.





Marco Silva iddiası

Brezilya basınında, Fenerbahçe’nin Marco Silva ile ilgilendiği haberleri yazılmaya devam ediyor. Internacional ekibiyle de görüşen 43 yaşındaki çalıştırıcının bir yandan sarı-lacivertlilerle de temas halinde olduğu belirtiliyor. Portekizli teknik adamın kısa süre içinde resmi bir karar alacağı kaydedilirken, Fenerbahçe’nin görüşmelerde yer aldığı vurgulanıyor.

Amatörde bütçe düşecek

Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle sohbet eden Başkan Ali Koç’un amatör şubeler hakkında da bilgi verdiği kaydedildi. Ekonomik koşulların göz önünde tutulması gerektiğini ifade eden Koç’un, “Amatör branşlarda kademe kademe bütçeyi düşürebiliriz. Bu konuyu zaten sizlerle de paylaşabiliriz, yeni bir kongreyle bu konuyu ele alabiliriz” dediği ifade edildi. (Skorer)





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