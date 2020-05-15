Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online katılım ağırlıklı gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Koç; basketbol takımının durumuna, Zeljko Obradovic ile yapılan kontrat görüşmelerine, EuroLeague'in devam etme ihtimaline, futbol takımındaki transfer çalışmalarına ve yeni teknik direktör arayışlarına ilişkin birçok önemli açıklama yaptı.

İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar:

"Sağlık bakanımızı tanımıyorum ama kendisinin tüm halkımızı sistematik şekilde bilgilendirmesi, güven telkin etmesi, bizleri rahatlatması ve gerçek bir liderlik örneğin sergilemesi; bu sürecin böyle atlatılmasını sağladı. Normal hayata dönmek için de gerektiğinden fazla risk almadan kurallara uymak gerekiyor"

'Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir'

"Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Geçtiğimiz sezon belki de en kolay Final Four'lardan biri olacak dedik. Ama eşi benzeri olmayan talihsiz sakatlıklar nedeniyle sezonu hiç arzu etmediğimiz, hiç de beklemediğimiz şekilde tamamladık"

"Muhteşem başlayan sezon, çok kötü şekilde bitti. Yeni sezon için hocamızın istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları yaptık. Hatta hocamızın söylemine göre Fenerbahçe'de bulunduğu sezonlar içerisinde en iyi kadroyu kurduk. Ama önceki sezonların aksine sezon başlangıcımız kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde başladı. Bilhassa son saniyelerde aldığımız galibiyetler vs..."

'Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik'

"Beklentilerimizin tam tersi oldu sezon başlangıcımız ama buna rağmen haftalar içinde biraz toparlanmaya başladık. Türkiye Kupası'nı aldık, EuroLeague'de Play-Off potasına girdik. Tam toparlanıyor derken ertelemeler geldi, iptaller geldi"

"Belki de biz bu sezon devam edebilseydi takvimler, kimsenin beklemediği şekilde noktalayabilirdik. Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik. Belki de bu kadar kötü başlangıcın sonu çok farklı olabilirdi"

'İlerleyen günlerde Obradovic ile oturup konuşacağız'

"Kendisine de aktardığım gibi bize yaşattığı eşsiz zaferler doğrultusunda bizlerde ve camiada sonsuz kredisi olduğu yönündeydi... Hocamız Fenerbahçe'nin efsanesidir ve burada kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu düşüncelerde değişim olmamıştır ve bunlar da kendisine iletilmiştir"

"Sezon içinde birkaç kere kontrat uzatma niyetimizi ilettik ama kendisi sezon sonunda gidişata göre değerlendirme yapmanın daha doğru olduğunu belirtti. EuroLeague'den ne karar çıkacağını bilmiyorum ama yaz aylarında oynanabileceğini tahmin etmiyorum"

"Kendisiyle ilerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalkmak istediği sürece burası onun evidir"

'Futbol takımı için 3 farklı hocayla görüşüyoruz'

"Şu anda 3 farklı hocayla görüşüyoruz. Yerli ve yabancı. Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyayı iyi bile isimler..."

"Rekabetçi, gençleri kullanan, birden fazla oyun planı olan bir hoca istiyoruz. Bir hocayla anlaşıyorduk ama EURO 2020'nin ertelenmesi işi sekteye uğrattı"

"Önümüzdeki sezonun planlarını yapıyoruz. Bu süreç bize zaman tanıdı. Transferde daha çok yerli piyasaya yöneliyoruz"

"İçinde bulunduğumuz sezonu kurtarmak için gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımızda FFP'den dolayı manevralarımız var. Bonservissiz ve kiralık oyuncuları ön plana çıkarıyoruz. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz"

'İndirim görüşmesi yapmadık'

"Şubat 2020'ye kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Sözleşmelerde indirim için futbolcularla henüz bir görüşme yapmadık"

"Biz 91 milyon Lira'dan 72'ye indik. Daha da inmemiz lazım. 50'lere inmemiz lazım. Bu zaman alacaktır. Bütün oyuncularımız 3 milyon Euro'nun altında alıyor. Daha da aşağı çekmemiz lazım. Maksimum 2 veya 2.2 verebiliriz"

"Altyapıya yönelme ve yatırım yapma teşvik edilmelidir"

'Mustafa Cengiz'i ziyaret ettik'

"Ahmet Nur Çebi'yle konuştum durumunun iyi olduğunu söyledi. Dün de moral vermek için Mustafa Cengiz'i ziyarete gittik, kendisi morallerin en büyüğünü bize verdi"

'TFF'nin yaklaşımına katılıyorum'

"Liglerin başlamasıyla alakalı TFF'nin 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum"

"Ligler başlayacak dedikçe corona virüs hadiseleri çıkıyor. Her türlü sonuca hazırlıklı olmamız lazım demiştim. En önemli şeyin insan sağlığı olduğunu vurguladık. Her karara hazırız dedik. Adının bugün konmasını söylüyoruz, 3 aşağı 5 yukarı neler olacağı ortada"